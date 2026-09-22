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Fenerbahçe Sinan Erdem'de Beşiktaş'ı yenip 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez kazandı

39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenip 9. kez şampiyon oldu; Shavon Shields maçın en değerli oyuncusu seçildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Sinan Erdem'de Beşiktaş'ı yenip 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez kazandı

fenerbahçe finalde kontrolü elinde tuttu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler böylece organizasyonda 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karşılaşmada skorun yanı sıra savunma disiplini ve takım oyunu ön plana çıktı. Fenerbahçe hücumda dengeli dağılım sağlarken Beşiktaş zaman zaman farkı eritmeye çalışsa da rakibin savunma direncini aşmakta zorlandı.

maçın kilit oyuncusu ve istatistikler:

Fenerbahçeli Shavon Shields, mücadeleyi 10 sayı, 6 ribaund ve 3 asist ile tamamlayarak turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Shields'in hücum katkısı ve ribaundlardaki etkinliği takımın galibiyetinde belirleyici oldu.

ödül töreni ve törene katılan protokol:

Müsabakanın ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde Beşiktaşlı oyuncular madalyalarını aldıktan sonra şampiyon takım sahneye çıktı. Fenerbahçeli sporcuların madalyalarını İstanbul Valisi Davut Gül verdi. Kupayı ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte takdim etti; kaptan Melih Mahmutoğlu kupayı havaya kaldırdı.

Kaptanın kupa kaldırmasıyla birlikte oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar salonda coşku yaşadı. Organizasyon, Fenerbahçe için hem saha başarısı hem de törenle taçlanmış bir sezon öncesi işareti olarak değerlendirildi.

KAPTAN MELİH&#039;İN KUPAYI HAVAYA KALDIRMASININ ARDINDAN SARI-LACİVERTLİ OYUNCULAR, TEKNİK HEYET...

KAPTAN MELİH'İN KUPAYI HAVAYA KALDIRMASININ ARDINDAN SARI-LACİVERTLİ OYUNCULAR, TEKNİK HEYET, YÖNETİCİLER VE TARAFTARLAR BÜYÜK COŞKU YAŞADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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