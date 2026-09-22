fenerbahçe sinan erdem'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı

fenerbahçe kupayı aldı:

Sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş’ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu. Maça Trent Forrest’in basketiyle başlayan Fenerbahçe, ilk sayıları Scottie Wilbekin’den gelen Beşiktaş karşısında ilk periyodu 21-10 önde kapattı. Jasikevicius’un ekibi savunmadaki etkinliğini hücumda da sürdürerek maç boyunca kontrolü elinde tuttu.

maçın akışı ve kritik anlar:

İkinci periyotta Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin’in etkili oyunuyla farkı çift hanelere taşıyan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın top kayıplarını iyi değerlendirip skoru soyunma odasına 46-27 olarak taşıdı. Üçüncü periyot başında konuk ekip farkı eritmeye çabalasa da arka arkaya gelen sayı gecikmesi (4 dakika 22 saniye) Beşiktaş’ın toparlanmasına engel oldu. Son çeyreğe 58-46 önde giren Fenerbahçe, savunmayı sert tutarak ve ritmini koruyarak maçı bitirdi.

Derbide en skorer isimler Wade Baldwin ve Jaylen Nowell oldu; her iki oyuncu da 13’er sayı kaydetti. Fenerbahçe’de Braxton Key’in 11 sayısı galibiyette belirleyici rol oynadı. Beşiktaş cephesinde Furkan Korkmaz 5 faulle 33:25’te oyunu terk etti.

kadrolar, hakemler ve protokol:

Maçın hakemleri Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil olarak görev yaptı. Fenerbahçe kadrosunda Sertaç Şanlı (5), Talen Horton-Tucker (3), Trent Forrest (7), Braxton Key (11), Shavon Shields (10), Onuralp Bitim (3), Will Clyburn (8), Nicolo Melli (7), Wade Baldwin (13), Melih Mahmutoğlu (5), Demircan Demir ve Kadir Yiğit Yancı yer aldı. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Beşiktaş kadrosunda Devon Dotson (9), Daquan Jeffries (4), Scottie Wilbekin (8), Eugene Omoruyi (7), Ante Zizic (5), Jaylen Nowell (13), Furkan Korkmaz, Wenyen Gabriel, Berk Uğurlu (4), Metecan Birsen (6) ve Anthony Brown (3) bulundu. Başantrenör: Dusan Alimpijevic.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu ile yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.

39. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I 72-59 MAĞLUP EDEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.