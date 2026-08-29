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Fenerbahçe son idmanı tamamladı: akşam Samsun'a hareket

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın oynanacak Samsunspor maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki son idmanı tamamladı; akşam Samsun'a gidecek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe son idmanı tamamladı: akşam Samsun'a hareket

hazırlıklar tamamlandı:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı teknik direktör İsmail Kartal yönetti; çalışma planı takımın maça hazırlanma sürecini noktaladı.

antrenmanın içeriği:

Seans ısınma ile başlayıp çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdü. Çalışma sırasında takım iki gruba ayrılarak 5’e 2 pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dinlenmeye yönelik uygulamalar ile taktiksel ve bireysel provalarla tamamlandı.

yolculuk ve yeni transfer:

Bu idmanla hazırlıklarını bitiren sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Samsun'a gidecek. Öte yandan yeni transfer Kojo Peprah Oppong de Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkarak takım çalışmasına katıldı.

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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