Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda ilk yarıyı 5 farklı geçti

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u Şükrü Saracoğlu'nda ilk yarıda 5-0 yendi; Greenwood, Muriqi, Guendouzi ve İrfan Can sahne aldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda ilk yarıyı 5 farklı geçti

maç özeti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 üstün tamamladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler erken baskı kurup buldukları fırsatları gole çevirdi.

önemli dakikalar:

1. dakikada ceza sahası içindeki ikili mücadele sonrası VAR uyarısıyla hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. 5. dakikada penaltıyı kullanan Mason Greenwood topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

7. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortayı tamamlayan Vedat Muriqi skoru 2-0'a taşıdı. 21. dakikada Greenwood'un ceza sahasına soktuğu topu Muriqi tamamlayıp farkı üçe çıkardı.

38. dakikada ceza sahası dışından Matteo Guendouzi'nin plase vuruşu filelerle buluştu ve Matteo Guendouzi takımı 4-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında, 45+1'de Greenwood'un asistiyle İrfan Can Kahveci skoru 5-0'a taşıdı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi

Yedekler: Mert Günok, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene

Teknik direktör: İsmail Kartal

Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Zak Jules, Simone Giordano, Chanderl Massanga, Bilal Boutobba, David Costa, Raux Yao, Kevin Michalak, Ahmed Abdullahi

Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Yusuf Barasi, Hamza Akman, Yiğit Demir, Taşkın İlter, Berhan Kutlay Şanlı, Musa Eren Karakaş, Mete Kaan Demir, Christ Sadia

Teknik direktör: Özhan Pulat

Goller: Mason Greenwood (dk. 5 pen.), Vedat Muriqi (dk. 7, 21), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) — tüm goller Fenerbahçe'den.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE, EVİNDE EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE, EVİNDE EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-LACİVERTLİLERİN 5-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı