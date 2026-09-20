Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda ilk yarıyı 5 farklı geçti

maç özeti:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 üstün tamamladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler erken baskı kurup buldukları fırsatları gole çevirdi.
önemli dakikalar:
1. dakikada ceza sahası içindeki ikili mücadele sonrası VAR uyarısıyla hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. 5. dakikada penaltıyı kullanan Mason Greenwood topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.
7. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortayı tamamlayan Vedat Muriqi skoru 2-0'a taşıdı. 21. dakikada Greenwood'un ceza sahasına soktuğu topu Muriqi tamamlayıp farkı üçe çıkardı.
38. dakikada ceza sahası dışından Matteo Guendouzi'nin plase vuruşu filelerle buluştu ve Matteo Guendouzi takımı 4-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında, 45+1'de Greenwood'un asistiyle İrfan Can Kahveci skoru 5-0'a taşıdı.
kadrolar ve hakemler:
Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
Yedekler: Mert Günok, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene
Teknik direktör: İsmail Kartal
Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Zak Jules, Simone Giordano, Chanderl Massanga, Bilal Boutobba, David Costa, Raux Yao, Kevin Michalak, Ahmed Abdullahi
Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Yusuf Barasi, Hamza Akman, Yiğit Demir, Taşkın İlter, Berhan Kutlay Şanlı, Musa Eren Karakaş, Mete Kaan Demir, Christ Sadia
Teknik direktör: Özhan Pulat
Goller: Mason Greenwood (dk. 5 pen.), Vedat Muriqi (dk. 7, 21), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) — tüm goller Fenerbahçe'den.
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE, EVİNDE EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-LACİVERTLİLERİN 5-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.
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