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Fenerbahçe Tarfin Servet Tazegül'de süper kupayı üçüncü kez kaldırdı

Fenerbahçe Tarfin, Servet Tazegül'de ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı üçüncü kez kazandı. Olcay Çakır Turgut 16 sayı attı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Tarfin Servet Tazegül'de süper kupayı üçüncü kez kaldırdı

Fenerbahçe Tarfin üçüncü süper kupa zaferini ilan etti

FIBA Kadınlar Süper Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Karşılaşma boyunca sarı-lacivertliler öndeki pozisyonunu korudu ve son bölümde kontrolü bırakmadı.

maç özeti:

Karşılaşma Servet Tazegül Salonunda oynandı. İlk periyot 21-19 ile geride kapayan Mersin'e karşı Fenerbahçe devreye 38-32 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe, son çeyrekte rakibin geri dönüş çabalarını sınırlayarak karşılaşmayı 79-71 ile tamamladı.

kadrolar ve puan dağılımı:

ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 17, Thomas 10, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Esra Ural, Samuelson 12

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 6, Meesseman 14, Geiselsoder 9, Pouye 6, Lacan 10, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Zeynep Gül, Allemand 2, Angloma 6, Betts

maç bilgileri:

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Natasa Dragojevic (Karadağ), Milita Stalaucinskaite (Litvanya)

Periyot skorları: 1. periyot 21-19, devre 32-38, 3. periyot 48-59, final 79-71

BASKETBOL FIBA KADINLAR SÜPER KUPASI&#039;NDA ÇİMSA ÇBK MERSİN&#039;İ 79-71 MAĞLUP EDEN FENERBAHÇE TARFİN...

BASKETBOL FIBA KADINLAR SÜPER KUPASI'NDA ÇİMSA ÇBK MERSİN'İ 79-71 MAĞLUP EDEN FENERBAHÇE TARFİN, KUPANIN SAHİBİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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