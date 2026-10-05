Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe, Rumen kaleci Ilie Datcu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" ifadelerine yer verildi.
kulübün mesajının vurguları:
Açıklamada Datcu’nun kulübe kattıkları ve şampiyonluklardaki rolü öne çıkarıldı. Kulüp, Datcu’nun uzun yıllar süren emeklerinin ve kulüp tarihine bıraktığı izlerin altını çizdi.
başsağlığı ve camia için ifadeler:
Fenerbahçe, açıklamada açıkça Datcu ailesi, sevenleri ve büyük Fenerbahçe camiası için başsağlığı diledi; kulüp, futbolcunun çubuklu formaya verdiği emeğin unutulmayacağını vurguladı.
FENERBAHÇE, RUMEN KALECİ ILİE DATCU'NUN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU
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