Fenerbahçe tarihine geçen 8 gollük zafer

maç raporu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında sahadan 8-0 galip ayrılarak kulüp tarihinin en farklı skoruyla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı; ikinci yarıda alınan gollerle sonuç 8-0 olarak tescillendi.

maçın gelişimi:

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezon başından bu yana lig ve Avrupa dahil olmak üzere oynadığı 13 karşılaşma içinde en farklı galibiyetini bu maçta aldı. Geride kalan 5 lig haftasında takımın performansı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetti; Eyüpspor zaferiyle ligdeki galibiyet sayısı 3’e yükseldi. Sezon içindeki diğer galibiyetler Konyaspor 4-2 ve Samsunspor 2-0 şeklindeydi.

tarihi bağlam ve kayıtlara geçiş:

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 8 gol atmayı en son 1994-1995 sezonunda Kayserispor karşısında başarmış ve o maç 8-1 bitmişti. Eyüpspor karşısında alınan 8-0 sonuç ise kulübün bugüne kadarki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti; iki sonuç arasındaki zaman aralığı yaklaşık 32 yıl olarak dikkat çekiyor.

Bu sonuç, hem sezon hem de kulüp tarihi açısından dikkat çeken bir eşik olurken, takımın performans değerlendirmesi ve İsmail Kartal yönetimindeki ilerlemenin yorumlanması için yeni bir referans noktası sağladı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE EYÜPSPOR’U 8-0 MAĞLUP EDEREK TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİNE ULAŞTI. SARI-LACİVERTLİLER 32 YIL SONRA 8 GOLLÜK GALİBİYET ELDE ETTİ.