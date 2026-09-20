Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Fenerbahçe tarihine geçen 8 gollük zafer

Fenerbahçe, Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini aldı; ilk yarıyı 5-0 kapattı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 19:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe tarihine geçen 8 gollük zafer

maç raporu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında sahadan 8-0 galip ayrılarak kulüp tarihinin en farklı skoruyla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı; ikinci yarıda alınan gollerle sonuç 8-0 olarak tescillendi.

maçın gelişimi:

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezon başından bu yana lig ve Avrupa dahil olmak üzere oynadığı 13 karşılaşma içinde en farklı galibiyetini bu maçta aldı. Geride kalan 5 lig haftasında takımın performansı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetti; Eyüpspor zaferiyle ligdeki galibiyet sayısı 3’e yükseldi. Sezon içindeki diğer galibiyetler Konyaspor 4-2 ve Samsunspor 2-0 şeklindeydi.

tarihi bağlam ve kayıtlara geçiş:

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 8 gol atmayı en son 1994-1995 sezonunda Kayserispor karşısında başarmış ve o maç 8-1 bitmişti. Eyüpspor karşısında alınan 8-0 sonuç ise kulübün bugüne kadarki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti; iki sonuç arasındaki zaman aralığı yaklaşık 32 yıl olarak dikkat çekiyor.

Bu sonuç, hem sezon hem de kulüp tarihi açısından dikkat çeken bir eşik olurken, takımın performans değerlendirmesi ve İsmail Kartal yönetimindeki ilerlemenin yorumlanması için yeni bir referans noktası sağladı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE EYÜPSPOR’U 8-0 MAĞLUP EDEREK TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİNE...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE EYÜPSPOR’U 8-0 MAĞLUP EDEREK TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİNE ULAŞTI. SARI-LACİVERTLİLER 32 YIL SONRA 8 GOLLÜK GALİBİYET ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı