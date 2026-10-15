Fenerbahçe üçüncü periyotta ritim buldu: Partizan'ı 74-65 yendi

Euroleague 6. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik'te ağırladığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 74-65 yendi. Maç boyunca her iki takım da zaman zaman üstünlük kursa da, Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ev sahibi üçüncü periyotta kontrolü eline geçirerek skoru lehine çevirdi.

maçın kırılma anı:

İlk periyot 12-19 Partizan üstünlüğüyle geçildi; devre ise 25-28 oldu. Üçüncü periyotta Fenerbahçe ritmini buldu ve oyunun temposunu değiştirdi, bu bölümdeki performans maça yön verdi. Savunma sertleşti ve hücumda Shields ile Horton-Tucker öne çıkarak takımın skor yükünü paylaştı.

kadrolar ve skor katkıları:

Fenerbahçe kadrosunda öne çıkan isimler şu şekilde kaydedildi: Shields 17, Horton-Tucker 14, Baldwin IV 11, Clyburn 11. Diğer katkılar arasında Key 5, Forrest 5, Bingham Jr 4, Larkin 3, Sertaç 2, Melli 2 ve Johnny Juzang yer aldı. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Partizan cephesinde skor yükünü paylaşan oyuncular; Ethan Thompson 13, Lamar Stevens 12, Kevarrius Hayes 12 oldu. Diğer isimler arasında Nikola Tanaskovic 6, Carlik Jones 6, Luca Vildoza 5, Kyle Allman 7 ve Joffrey Lauvergne 2 bulunuyor. Başantrenör: Joan Penarroya.

Hakem üçlüsünde Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya) ve Arnau Padros (İspanya) yer aldı. Karşılaşma boyunca her iki takım da zaman zaman ritim değiştirse de, kritik anlarda Fenerbahçe'nin savunma düzeni ve hücumdaki etkin isimleri galibiyeti getirdi.

Sonuç olarak Fenerbahçe, evindeki mücadelede Euroleague'de önemli bir galibiyet alarak sıralamada ilerleme hedefi için değerli bir zafer kazandı.

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE 6. HAFTA MAÇINDA SAHASINDA SIRBİSTAN EKİBİ PARTİZAN’I 74-65 MAĞLUP ETTİ.