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Fenerbahçe'de geçici sorumluluk Dirk Kuyt'ta: hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra Dirk Kuyt yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'de geçici sorumluluk Dirk Kuyt'ta: hazırlıklar sürdü

antrenman özeti:

Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi öncesi hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Dün akşam teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt yer aldı.

antrenman programı:

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmalarının yapılmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerine geçildi; antrenman pas çalışmaları ile devam etti. Öğle idmanı, futbolcuların bireysel çalışmalarının ardından tamamlandı.

teknik sorumluluk ve sonraki çalışmalar:

Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki ilk çalışmada takımın güncel hazırlık planı uygulandı ve taktikseldense kondisyon ağırlıklı unsurlar öne çıktı. Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE, 31 EKİM CUMARTESİ AKŞAMI GÖZTEPE İLE SAHASINDA OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA...

FENERBAHÇE, 31 EKİM CUMARTESİ AKŞAMI GÖZTEPE İLE SAHASINDA OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINI ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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