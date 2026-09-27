Fenerbahçe'de tekrarlanan seçimler kurumsal istikrarı zedeliyor, Mosturoğlu'dan çağrı

Mosturoğlu'nun uyarısı:

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün son dönemdeki yönetimsel dalgalanmalarına dikkat çekti. Toplantı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı ve Mosturoğlu konuşmasını gündem maddeleri öncesinde üyelerle paylaştı.

Başkanlık dönemleri ve genel kurullar bağlamında yaşanan sık değişimin kulübün uzun vadeli başarısını zayıflattığını vurgulayan Mosturoğlu, geçtiğimiz üç yılda kulübün iki olağanüstü genel kurul geçirdiğini ve bunun sonucunda üç kez başkan değişikliği yaşandığını hatırlattı. Bu dönemin özellikle futbol takımının arzulanan şampiyonlukları elde edememesinde etkili olduğunu belirtti.

Mosturoğlu, tekrarlayan yıllık seçimlerin kurumsal hafızayı zayıflattığını ve sürdürülebilir yönetim yapılarını kurmayı güçleştirdiğini ifade etti. Seçim süreçlerinin yoğunlaşmasının sadece idari dinamikleri değil, aynı zamanda camiada kutuplaşmaya yol açarak birlik ve beraberliği tahrip ettiğini söyledi.

beklenti ve çağrı:

Konuşmasında önümüzdeki haziran ayındaki olağan seçimli genel kurulun önemine vurgu yapan Mosturoğlu, yeni yönetimin 3 yıllık dönem için seçilmesinin kurumsal istikrarı tesis etme ve camiayı yeniden bir araya getirme açısından kritik olduğunu belirtti. Tek temennisinin, seçilecek yönetimin birlik ve beraberliği sarsılmaz kılması olduğunu ifade etti.

toplantının ilerleyişi:

Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından genel kurul gündemine geçilerek faaliyet raporlarının okunmasına başlandı. Toplantı, mali genel kurul çerçevesinde planlanan gündem maddeleri doğrultusunda sürdü.

ENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU, GÜNDEM MADDELERİ ÖNCESİ KONGRE ÜYELERİNE HİTAP ETTİ.