Dolar 48,9280 -0,05%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.797,55 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Fenerbahçe'de tekrarlanan seçimler kurumsal istikrarı zedeliyor, Mosturoğlu'dan çağrı

Şekip Mosturoğlu, sıklaşan seçimlerin kulübün kurumsal istikrarını ve futbol hedeflerini zedelediğini, haziranda 3 yıllık yönetim beklentisini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'de tekrarlanan seçimler kurumsal istikrarı zedeliyor, Mosturoğlu'dan çağrı

Mosturoğlu'nun uyarısı:

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün son dönemdeki yönetimsel dalgalanmalarına dikkat çekti. Toplantı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı ve Mosturoğlu konuşmasını gündem maddeleri öncesinde üyelerle paylaştı.

Başkanlık dönemleri ve genel kurullar bağlamında yaşanan sık değişimin kulübün uzun vadeli başarısını zayıflattığını vurgulayan Mosturoğlu, geçtiğimiz üç yılda kulübün iki olağanüstü genel kurul geçirdiğini ve bunun sonucunda üç kez başkan değişikliği yaşandığını hatırlattı. Bu dönemin özellikle futbol takımının arzulanan şampiyonlukları elde edememesinde etkili olduğunu belirtti.

Mosturoğlu, tekrarlayan yıllık seçimlerin kurumsal hafızayı zayıflattığını ve sürdürülebilir yönetim yapılarını kurmayı güçleştirdiğini ifade etti. Seçim süreçlerinin yoğunlaşmasının sadece idari dinamikleri değil, aynı zamanda camiada kutuplaşmaya yol açarak birlik ve beraberliği tahrip ettiğini söyledi.

beklenti ve çağrı:

Konuşmasında önümüzdeki haziran ayındaki olağan seçimli genel kurulun önemine vurgu yapan Mosturoğlu, yeni yönetimin 3 yıllık dönem için seçilmesinin kurumsal istikrarı tesis etme ve camiayı yeniden bir araya getirme açısından kritik olduğunu belirtti. Tek temennisinin, seçilecek yönetimin birlik ve beraberliği sarsılmaz kılması olduğunu ifade etti.

toplantının ilerleyişi:

Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından genel kurul gündemine geçilerek faaliyet raporlarının okunmasına başlandı. Toplantı, mali genel kurul çerçevesinde planlanan gündem maddeleri doğrultusunda sürdü.

ENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU, GÜNDEM MADDELERİ ÖNCESİ KONGRE ÜYELERİNE...

ENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU, GÜNDEM MADDELERİ ÖNCESİ KONGRE ÜYELERİNE HİTAP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe bilançosu açıklandı: varlıklar 26 milyar 422 milyon, borç 27 milyar 8...
images

Bozkır'da gönüllü antrenörler geleceğin atletlerini yetiştiriyor
images

demirel: kullanılan kaynaklar borç ve banka yükümlülüklerine yönlendirildi
images

Bursa'da ay-yıldızlılar için İtalya sınavı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çobantaşı'nda karayolu çarpışması: 6 kişi yaralandı

Kıyı ulaşımında dönüm noktası: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunda sona geliniyor

Uzun yılların sır perdesi aralandı: üç faili meçhul dosyada ilerleme

Besni'nin mutfağı için yeni adres: Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi

TREND HABERLER

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi