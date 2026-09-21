Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli araya gitti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki periyodunu tamamlayıp milli araya güçlü girdi. Sarı-lacivertlilerden toplam 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı; A Milli Takım'a ise teknik direktör Vincenzo Montella tarafından 5 oyuncu davet edildi.

A milli takım kadrosunda beş isim:

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın aday kadrosuna İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ı dahil etti. 23 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A Milli Takım'a çağrılan oyuncu olarak dikkat çekti. Milliler, UEFA Uluslar Ligi A Ligi kapsamında 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de Fransa ile, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

Ümit milli ve diğer çağrılar:

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ümit Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 26 Eylül'de Ukrayna ve 6 Ekim'de Macaristan ile karşılaşacak.

Kulüpten ayrılmadan milli göreve gidecek diğer isimler arasında kaptan Milan Skriniar (Slovakya), Nathan Ake (Hollanda) ve forvet Romelu Lukaku (Belçika) bulunuyor. Skriniar, Slovakya'nın Uluslar C Ligi'ndeki Moldova, Kazakistan ve Faroe Adaları maçlarında formayı giyecek. Ake, Hollanda'nın Almanya, Sırbistan ve Yunanistan maçlarında geniş kadroda yer alırken; Lukaku, Belçika adına İtalya sınavıyla Uluslar Ligi mücadelesine başlayacak.

Vedat Muriqi ise Kosova ile Uluslar B Ligi'nde İrlanda, Avusturya ve İsrail karşısında görev alacak. Ayrıca genç oyuncu Ognjen Mimovic Sırbistan U21 kadrosuna davet edildi.

Afrika elemelerinde Nene ve Oppong:

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fenerbahçe'nin iki oyuncusu kıtada forma giyecek. Genç kanat Kojo Oppong, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı; Gana, Fildişi Sahili ve Gambiya ile iki maçlık elemeye çıkacak. Dorgeles Nene ise Mali ile Yeşil Burun ve Liberya karşısında mücadele edecek.

Fenerbahçe, ligde aldığı galibiyetin ardından milli araya birçok oyuncusunu uluslararası görevle gönderirken, teknik ekip ve taraftarlar sezonun ilerleyen periyotlarında bu oyuncuların performanslarını yakından izleyecek.

FENERBAHÇE'DE 13 FUTBOLCU ÜLKELERİNİN MİLLİ TAKIMLARI İÇİN MÜCADELE EDECEK