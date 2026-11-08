Fenerbahçe'den Çorum'da farklı galibiyet: 5-0

Fenerbahçe Çorum deplasmanında farklı kazandı

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK karşısında etkili oyununu skora yansıtarak 5-0 galip geldi. Sarı-lacivertler maç boyunca pozisyon üretmeyi başardı ve rakip kalede net fırsatlar buldu.

maçtan dakikalar:

12. dakikada Greenwood’un golüyle Fenerbahçe öne geçti.

20. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 0-2 yaptı.

53. dakikada Jesus Ramirez’in kafa vuruşunda Ederson topu köşeden çıkardı.

56. dakikada Alexandros Kyziridis’in serbest vuruşunda Ederson topu kontrol etti; aynı dakikada İrfan Can Kahveci ceza saha yayından yaptığı sert vuruşla ağları sarstı ve skor 0-3 oldu.

63. dakikada Levent Mercan’ın sol kanattan içeri çevirdiği topa Greenwood yerden vuruşla karşılık verdi ve fark dörde çıktı (0-4).

70. dakikada Ylber Ramadani’nin ceza sahası dışından çektiği şutu Ederson çıkardı.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun içeriye yerden pasında Oğuz Aydın arka direkte boş kaleye topu göndererek skoru 0-5’e taşıdı.

kadrolar, goller ve kartlar:

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Penetra (Arda Şengül dk. 66), Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic (Youssoufa Moukoko dk. 58), Cengiz Ünder (Emircan Gürlük dk. 61), Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez. Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Ahmed Ildız. Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 64), Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 64), İrfan Can Kahveci (N’Golo Kante dk. 57), Oğuz Aydın, Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 57). Yedekler: Yiğit Efe Demir, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene. Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Greenwood (dk. 12 ve 63), İrfan Can Kahveci (dk. 20 ve 56), Oğuz Aydın (dk. 74) — Fenerbahçe

Sarı kart: Mohammed Diomande (Çorum FK), Nelson Semedo (Fenerbahçe)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTA KARŞILAŞMASINDA FENERBAHÇE, KONUK OLDUĞU ÇORUM FK’YI 5-0 MAĞLUP ETTİ.