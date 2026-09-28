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Fenerbahçe'den ikinci hafta sınavı: Bayern Münih geliyor

Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe, yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih'i ağırlayacak; geçen sezon karşılıklı galibiyetler vardı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'den ikinci hafta sınavı: Bayern Münih geliyor

Fenerbahçe'den ikinci hafta sınavı: Bayern Münih geliyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 2. haftasında yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler sezona galibiyetle başladı; ilk haftada Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Bayern Münih ise Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yenmişti.

maçın önemi:

Erken dönemde kazanılacak bir galibiyet, grupta psikolojik üstünlük sağlayabilir. Fenerbahçe evinde kazanarak hem taraftar desteğini arkasına almak hem de geçen haftanın performansını sürdürmek isteyecek. Bayern Münih ise deplasmanda puan çıkararak kendi çizgisini korumaya çalışacak.

geçmiş randevular ve istatistikler:

Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 19 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 15 kez galip gelirken, Bayern Münih 4 kez kazandı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 88-73 kazandı; aynı sezon deplasmanda ise 85-76 mağlup oldu. Bu istatistikler, serinin genelinde Fenerbahçe'nin üstünlüğünü gösterse de son sezonlardaki sonuçların her maça açık bir rekabet sunduğunu ortaya koyuyor.

Yarınki karşılaşma hem koçların taktik becerileri hem de oyuncu rotasyonlarının etkinliği açısından belirleyici olacak. Salonun yaratacağı atmosferin canlılığı ve maç içindeki tempoya verilen reaksiyon, sonucu etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alacak.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE&#039;İN 2. HAFTASINDA YARIN ALMAN EKİBİ BAYERN MÜNİH&#039;İ...

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE'İN 2. HAFTASINDA YARIN ALMAN EKİBİ BAYERN MÜNİH'İ KONUK EDECEK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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