Fenerbahçe'ye 8 gollü gece: Eyüpspor sahasında dağıldı

Fenerbahçe 8-0 galibiyetle farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ev sahibi ekip, maç boyunca baskılı ve etkili futboluyla farkı açtı.

maçtan dakikalar:

Karşılaşma erken gollerle şekillendi. 5. dakikada Brown'un pasında penaltıyı gole çeviren Mason Greenwood takımını öne geçirdi. 7. dakikada Vedat Muriqi skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda Muriqi bir gol daha (21'), Matteo Guendouzi (38') ve İrfan Can Kahveci (45+1') ile fark daha da açıldı.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. 47. dakikada Brown'ın pasıyla penaltı benzeri bir pozisyonun devamında Muriqi ağları sarstı. 50. dakikada Greenwood kaleci Emre'yi geçemedi ve top korner çıktı. 55. dakikada Muriqi'nin kafa golü farkı büyüttü, maçın son golü ise 80. dakikada İsmail'in ara pasında Oğuz'un Greenwood'a gönderdiği asistle geldi ve skor 8-0'a ulaştı.

kadrolar ve diğer detaylar:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar (Kojo Oppong dk. 69), Nathan Ake, Archie Brown (Levent Mercan dk. 85), Matteo Guendouzi, N’Golo Kante (İsmail Yüksek dk. 46), Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 69), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 69). Yedekler: Mert Günok, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene. Teknik Direktör: İsmail Kartal

Eyüpspor: Horatiu Moldovan (Emre Bilgin dk. 46), Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Zak Jules, Simone Giordano, Chanderl Massanga, Bilal Boutobba (Yusuf Barasi dk. 58), David Costa (Hamza Akman dk. 88), Raux Yao (Taşkın İlter dk. 46), Kevin Michalak, Ahmed Abdullahi (Christ Sadia dk. 85). Yedekler: Arda Yavuz, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şanlı, Musa Eren Karakaş, Mete Kaan Demir. Teknik Direktör: Özhan Pulat

Goller: Mason Greenwood (dk. 5 pen. ve 80), Vedat Muriqi (dk. 7, 21, 47 ve 55), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) — tüm goller Fenerbahçe'den.

Sarı kartlar: Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Anıl Yaşar (Eyüpspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR’U 8-0'LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.