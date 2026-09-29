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Fenomen aile zirvede: Burcu Atik 2 yıldır Bolu'nun vergi rekortmeni

Bolu Vergi Dairesi'ne göre fenomen Burcu Atik, 2025'te 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş ile kentin vergi rekortmeni oldu; 2024'te de zirvedeydi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Fenomen aile zirvede: Burcu Atik 2 yıldır Bolu'nun vergi rekortmeni

Bolu vergi listesi açıklandı:

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan '2025 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 50 Sıralaması', 2025 yılında kentte en fazla gelir vergisi ödeyen mükellefleri sıraladı. Listede ilk sırayı kamp ve doğa içerikleriyle tanınan Atik Ailesi’nden Burcu Atik aldı. Bolu kamuoyunda dikkat çeken sıralama, hem isimleri hem de ödenen tutarlarıyla paylaşıldı.

Sıralamanın ilk üçü:

Yayınlanan sıralamada ilk sırada video içerik üreticisi Burcu Atik yer aldı; Atik'in 2025 yılı için ödediği gelir vergisi 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş olarak bildirildi. Listenin ikinci sırasında lokantacılık hizmeti veren Gülçe Öztürk bulunuyor; Öztürk'ün ödediği vergi tutarı 10 milyon 937 bin 831 lira olarak açıklandı. Listenin üçüncü sırasında yer alan mükellefin ismi ise yayımlanan listede belirtilmedi.

İki yıldır süren liderlik:

Atik Ailesi, 2024 yılında da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu. Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan '2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması''nda Burcu Atik ilk sırada yer almış ve 2024 yılı için ödediği gelir vergisi 8 milyon 206 bin 621 lira olarak kaydedilmişti. Bu sonuç, aynı ailenin üst üste iki yıl boyunca şehrin en yüksek vergi mükellefi konumunda olduğunu gösteriyor.

BOLU’DA SOSYAL MEDYADA KAMP VİDEOLARIYLA TANINAN BURCU ATİK, 2025 YILINDA 12 MİLYON 648 BİN 219...

BOLU’DA SOSYAL MEDYADA KAMP VİDEOLARIYLA TANINAN BURCU ATİK, 2025 YILINDA 12 MİLYON 648 BİN 219 LİRA 20 KURUŞ GELİR VERGİSİ ÖDEYEREK KENTİN VERGİ REKORTMENİ OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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