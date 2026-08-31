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Feribotun rotasına katılan yunuslar yolculara denizde kısa bir gösteri sundu

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nde seyrederken feribotun çevresinde beliren yunuslar, yolculara kısa ama etkileyici anlar ve renkli görüntüler sundu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Feribotun rotasına katılan yunuslar yolculara denizde kısa bir gösteri sundu

Tekirdağ açıklarında yunusların feribota eşlik ettiği anlar:

Marmara Denizi'nde, Tekirdağ açıklarında seyrederken bir feribotun çevresinde görülen yunuslar yolculara unutulmaz anlar yaşattı. Feribotun önünde ve yanında bir süre ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yaptıkları dalışlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.

Marmara Adası yönünde seyir halinde olan feribottaki vatandaşlar denizin üzerinde hareket eden yunusları fark etti. Bazı anlarda feribotun önüne geçen yunuslar, ardından yeniden geminin yanına dönerek yüzmeye devam etti ve kısa süreliğine feribotla aynı hızı yakaladılar.

Feribot yolcularından kaydedilen görüntüler:

O sırada yolculuk yapan bir vatandaş, cep telefonuyla yunusların feribot çevresindeki hareketlerini kaydetti. Görüntülerde yunusların feribotun önünde ve yanında yüzdüğü, su yüzeyine çıkarak yeniden Marmara Denizi’nin sularına daldığı açıkça görülüyor. Bu anlar, yolcular arasında ilgi uyandırdı ve kısa süreli bir seyir şenliğine dönüştü.

Davranış ve gözlem notları:

Yunusların zaman zaman feribotun hızına eşlik etmesi adeta bir yarış görüntüsü oluşturdu; daha sonra rotalarını değiştirerek gözden kayboldular. Marmara Denizi'nde yunusların kıyıya ve seyir halindeki deniz araçlarına yaklaşması zaman zaman gözlemleniyor ve bu tür karşılaşmalar denizdeki doğal yaşamın dikkat çekici anlarını ortaya koyuyor.

Feribot yolcularına kısa süreli de olsa eşlik eden yunuslar, hem fotoğraf hem de video kayıtlarına yansıyan renkli görüntüler bırakarak yolculuğu unutulmaz kıldı.

TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA MARMARA DENİZİ&#039;NDE SEYİR HALİNDE BULUNAN FERİBOTUN ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN YUNUS...

TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA MARMARA DENİZİ'NDE SEYİR HALİNDE BULUNAN FERİBOTUN ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN YUNUS BALIKLARI, YOLCULARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI. FERİBOTUN ÖNÜNDE VE YANINDA BİR SÜRE İLERLEYEN YUNUSLAR, ZAMAN ZAMAN SU YÜZEYİNE ÇIKARAK YAPTIKLARI DALIŞLARLA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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