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Feriköy'de genç öğrencinin ölümü adli incelemeye taşındı

İstanbul Şişli Feriköy'de 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağız Bilik, arkadaşı tarafından evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Feriköy'de genç öğrencinin ölümü adli incelemeye taşındı

İlk değerlendirme

İstanbul Şişli Feriköy Savaş Sokak'ta yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağız Bilik, akşam saatlerinde arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay, yaklaşık 17.00 sıralarında bildirilerek polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre Bilik, gündüz dışarıda bulunduğu günün ilerleyen saatlerinde eve döndü. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan ev arkadaşı kontrol amacıyla eve geldiğinde, Bilik'in bulunduğu odaya bakınca onu hareketsiz halde buldu ve durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde genç öğrencinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olay yerinde polis ekipleri delil toplama ve inceleme çalışması yaptı; yapılan ön değerlendirmede vücutta belirgin bir darp izi veya dış etkiye bağlı görünür bulguya rastlanmadığı bildirildi. Savcının talimatıyla olay yerinde arkadaşının ifadesi alındı. Haberle birlikte gencin yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yağız Bilik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve kesin ölüm nedeni yapılacak tetkiklerle belirlenecek. Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor; yetkililer ilerleyen aşamalarda sonuçları paylaşacak.

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE, 25 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. İNCELEMENİN ARDINDAN...

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE, 25 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. İNCELEMENİN ARDINDAN GENCİN CENAZESİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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