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Ferrar: son nefeste yıkılan fırsat, milli arada toparlanma sözü

Daniel Ferrar, Sarıyer karşısında son saniye golüyle mağlup oldukları için üzgün olduğunu, milli arada takımın daha ofansif oynayacağını söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ferrar: son nefeste yıkılan fırsat, milli arada toparlanma sözü

Ferrar: son nefeste yıkılan fırsat, milli arada toparlanma sözü

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor, deplasmanda Sarıyer’e son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Daniel Ferrar, takımının mücadele gücüne dikkat çekti ancak sonucun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Maçın kırılma anı:

Boluspor karşılaşmada ilk golü yedi ve ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Maçın sonucu ise 90+6. dakikada rakibin bulduğu golle değişti. Ferrar, o anla ilgili olarak hakemin hızlı verdiği karar ve son pozisyondan memnun olmadığını ifade etti: "2-1 kazanabilirdik, son saniyede kaçırdık. Ondan sonra rakip gol buldu. Hakem bir saniyede korner verdi."

Teknik direktörün değerlendirmesi:

Ferrar, oyuncularının sahada çok efor sarf ettiğini ve karşılarındaki takımın kaliteli olduğunu vurguladı. Ayrıca sonuçtaki üzüntüyü gizlemedi ve sezonun geri kalanına dair planlarını paylaştı: "Gerçekten de sonuç için üzgünüz. Birinci golü yedik, bizim için kötü oldu. İkinci yarıda beraberliği bulduk. Son saniyede attıkları gol bizim için kötü bir sonuç ama böyle şeyler var."

Milli araya girerken Ferrar, ekiple daha çok çalışacaklarını, özellikle daha ofansif bir oyun için hazırlık yapacaklarını söyledi ve dönüşte taraftara nasıl bir takım olacaklarını göstereceklerini ekledi: "Şimdi milli ara var. Orada daha çok çalışacağız. Bizim daha iyi takımımız olacak. Daha ofansif oyun oynamak için çalışacağız. Dönüşünde nasıl bir takım olduğumuzu görürsünüz."

Boluspor için kalan devre, hem moral hem de taktik düzeyde toparlanma fırsatı niteliğinde olacak; teknik ekip milli arayı takımın eksik yönlerini gidermek için kullanmayı planlıyor.

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ DANİEL FERRAR, SARIYER’E KARŞI SON ANLARDA MAÇI KAZANABİLECEKLERİ...

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ DANİEL FERRAR, SARIYER’E KARŞI SON ANLARDA MAÇI KAZANABİLECEKLERİ POZİSYONU KAÇIRIP SON SANİYEDE YEDİKLERİ GOLLE KAYBETTİKLERİ İÇİN ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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