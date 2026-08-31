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Ferzene mağarası yakınında düşen kadın için askeri helikopter seferber oldu

Seydişehir'de Ferzene Mağarası'nda kayalıklardan düşen M.G., ambulansın ulaşamadığı sarp arazi nedeniyle askeri helikopterle hızla hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ferzene mağarası yakınında düşen kadın için askeri helikopter seferber oldu

Olay ve müdahale:

Dün öğle saatlerinde Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Tabiat Parkı sınırlarında yer alan Ferzene Mağarası girişinde yürüyüş yapan M.G., mağara girişindeki kayalıklardan düşerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek yaralının bulunduğu noktaya ulaştı.

Kurtarma operasyonu ve sağlık durumu:

Bölgenin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle sağlık ekipleri ambulansla hastaya doğrudan ulaşamayınca destek için askeri helikopter istendi. Bölgeye ulaşan askeri helikopter, düzenlenen kurtarma operasyonuyla M.G.'yi bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, bölgedeki zorlu arazi koşullarında hava desteğinin etkisini ve ekipler arasındaki koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Jandarma ve kurtarma ekipleri inceleme ve rutin bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Mağarada yaralanan kadın askeri helikopterle kurtarıldı

Mağarada yaralanan kadın askeri helikopterle kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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