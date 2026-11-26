Atama kararı:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yayımladığı kararnameyle geçtiğimiz Ağustos ayında feshedilen terör örgütü SDG'nin eski mensubu ve sözde üst düzey görevlisi İlham Ahmed'i Suriye Halk Meclisi üyeliğine atadı.

Meclis kadrosuna etkisi:

Kararnameye göre yapılan atama, meclisteki boş bağımsız üye koltuğunu doldurma amacı taşıyor. Bu düzenlemeyle Halk Meclisi'nin toplam üye sayısı 205'ten 206'ya yükseldi.

Geçmişi ve kamuoyuna yansıması:

Basında yer alan bilgilere göre İlham Ahmed'in geçmişte SDG bünyesinde sözde üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor. Örgüt, Şam yönetimiyle varılan mutabakatlar kapsamında 25 Ağustos 2026'da kendisini feshettiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre olduğunu duyurmuştu. Olayla ilgili Suriye basınında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, GEÇTİĞİMİZ AĞUSTOS AYINDA LAĞVEDİLEN TERÖR ÖRGÜTÜ SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ (SDG) ESKİ MENSUBU VE SÖZDE ÜST DÜZEY GÖREVLİSİ İLHAM AHMED’İ SURİYE HALK MECLİSİ ÜYELİĞİNE ATADI.