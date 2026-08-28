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Festival alanında devrilen led ekran Keban'da 5 kişiyi yaraladı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki festival alanında rüzgar nedeniyle devrilen led ekran altında kalan 5 kişi yaralandı; ilk gün programı iptal edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Festival alanında devrilen led ekran Keban'da 5 kişiyi yaraladı

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Keban ilçesinde ilçe belediyesi tarafından düzenlenen ve bugün başlayan Keban Su ve Balık Festivali kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu bahçesinde kurulan sahne ve çevresi, yüzlerce kişinin toplandığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik sırasında çıkan ani fırtına nedeniyle sahne yanında kurulan led ekran rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen led ekranın panelleri altında kalan kişiler olduğu, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibinin sevk edildiği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alan kısa süreli panik yaşadı ve müdahale ekiplerinin çalışmasıyla bölge güvenli hale getirildi.

Yaralılar ve müdahale:

Olayda led paneller altında kalan 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, sağlık ekiplerinin ve polislerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Organizatörler ve yetkililer, güvenlik değerlendirmesi ve soruşturma başlatılacağını belirtti. Ayrıca, yaşanan kaza nedeniyle festivalin ilk gününün iptal edildiği duyuruldu.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDEN DÜZENLENEN FESTİVAL ALANINDA BULUNAN LED EKRAN RÜZGARIN ETKİSİYLE...

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDEN DÜZENLENEN FESTİVAL ALANINDA BULUNAN LED EKRAN RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ. OLAYDA LED EKRANIN ALTINDA KALAN 5 KİŞİ YARALANIRKEN FESTİVALİN İPTAL OLDUĞU BİLDİRDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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