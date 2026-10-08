Festival standından dükkanına: Tarsus'ta kadın emeğini kazanca çeviren girişim

Festival deneyimi iş kurmaya dönüştü:

Mersin'de üretici kadınlara yönelik desteklerden yararlanan Melis Aydın, girişimcilik yolculuğuna 1. Uluslararası Tarsus Festivali'nde açtığı stantla başladı. Festivalde edindiği deneyim ve doğrudan müşteri temasının verdiği güvenle kendi iş yerini açma kararı alan Aydın, bugün takı ve toka satışı yapan bir dükkan işletiyor. Ürün yelpazesinde doğal taşlardan yapılmış tasarımlar da yer alıyor.

Aydın, işletmesinde sadece kendi üretimini satmakla kalmayıp başka üretici kadınların ürettiği ürünlere de yer veriyor; böylece diğer kadınların emeklerini daha geniş kitlelerle buluşturup ek gelir elde etmelerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir'in sunduğu destekler:

Bu sürecin arkasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan imkânlar bulunuyor. Belediye, üretici kadınlara festival ve pazarlar için stant temini sağlarken, sosyal medya kullanımı, ticaret, satış-pazarlama ve diksiyon gibi konularda eğitimler vererek kadınların girişimcilik kapasitelerini geliştiriyor. Sunulan bu paket, üretimin ekonomik değere dönüşmesini ve sürdürülebilir işletmeler kurulmasını hedefliyor.

Girişimcinin gözünden deneyim ve beklentiler:

Melis Aydın sürecini anlatırken festivalin kendisi için dönüm noktası olduğunu belirtiyor: "Bu işin henüz başındayken Uluslararası Tarsus Festivali ile tanıştım. Bir arkadaşım aracılığı ile burada stant açma teklifi geldi bana. Orası insanlarla birebir iletişim kurduğum ilk yerdi. Kadınlarla buluştum. Benim için çok güzel bir deneyimdi." Aydın, festival sayesinde şehir dışından müşterilere ulaştığını ve sosyal medyada kurduğu bağlantıları fiili satışa dönüştürebildiğini vurguluyor.

Aydın, belediyenin sunduğu desteğin kendi işini büyütmesinde belirleyici olduğunu söyleyerek, "Üretici ve girişimci kadınlara destek vermek, bir yerel yönetimin vizyonunun ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanıyor ve diğer kadınları da girişimci olmaya teşvik ediyor.

Yerel yönetimin sağladığı altyapı ve eğitim destekleriyle, kadınların hem bireysel hem kolektif düzeyde ekonomik hayatta daha güçlü konuma gelmeleri hedefleniyor. Melis Aydın örneğinde görüldüğü gibi, festival stantları küçük bir adım olarak başlayıp sürdürülebilir bir işe dönüşebiliyor ve başkalarının kazanç elde etmesine de aracılık eden bir modele dönüşüyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜRETİCİ KADINLARA SUNDUĞU DESTEKLERDEN YARARLANAN MELİS AYDIN, TARSUS FESTİVALİ’NDE AÇTIĞI STANTLA BAŞLADIĞI GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUNU KENDİ İŞLETMESİNİ KURARAK SÜRDÜRDÜ.