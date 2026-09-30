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Fethiye huzurevinde personel için uygulamalı yangın güvenliği eğitimi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi iş birliğinde Fethiye huzurevi personeline yangın eğitimi ve uygulamalı tatbikat verildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Fethiye huzurevinde personel için uygulamalı yangın güvenliği eğitimi

Fethiye huzurevinde eğitim düzenlendi:

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki huzurevinde görev yapan personele yönelik yangın güvenliği eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatları doğrultusunda, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlendi.

Eğitimin kapsamı:

Eğitimde personele yangın anında yapılması gerekenler, binada uygulanacak tahliye planları ve güvenli tahliye süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara yangının büyüme aşamaları ve risklere karşı alınacak önlemler de anlatıldı.

Uygulamalı tatbikat ve ekipman kullanımı:

Program kapsamında yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı gösterildi; personel uygulamalı tatbikatla öğrendiklerini pratiğe döktü. Tatbikat, gerçekçi senaryolarla müdahale becerilerini güçlendirmek üzere planlandı.

sorumluluk ve ileriye dönük çalışmalar:

Yetkililer, özel bakım ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin bulunduğu huzurevlerinde yangın farkındalığının önemine vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, bu tür eğitim ve tatbikatların kurumları risklere karşı daha hazırlıklı hale getirdiği ve benzer çalışmaların iş birliğiyle sürdürüleceği bildirildi.

FETHİYE HUZUREVİ PERSONELİNE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

FETHİYE HUZUREVİ PERSONELİNE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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