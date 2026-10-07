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Fethiye Mahallesi'nde gençlere dijital keşif merkezi açıldı

Nilüfer Belediyesi'nin Fethiye Mahallesi'ndeki Dijital Deneyim Merkezi, VR, AR ve yapay zekâ uygulamalarıyla 9 yaş üstüne güvenli dijital eğitim sunuyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Fethiye Mahallesi'nde gençlere dijital keşif merkezi açıldı

Nilüfer Belediyesi dijital deneyim merkezi Fethiye Mahallesi'nde açıldı

Nilüfer Belediyesi, sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe, yapay zekâ uygulamalarından dijital eğitim ve atölyelere kadar farklı deneyimleri bir araya getiren Nilüfer Belediyesi Dijital Deneyim Merkezi'ni Fethiye Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları, Fethiye Mahalle Muhtarı Mustafa Ormanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çocuklar katıldı.

tören ve ilk deneyimler:

Açılış töreninde konuşan Başkan Şadi Özdemir, merkezinin Yüz Güldüren Projeler arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gençlerin dijital ortama doğru bir bağ kurmasının önemine vurgu yaptı. Özdemir, "Bu merkezle hem dijital okuryazarlığı artıracak, hem de gençlerimize geleceğin teknolojileriyle tanışabilecekleri güvenli bir alan sunacağız" sözleriyle merkezin hedefini özetledi. Açılışın ardından katılımcılar merkezdeki uygulamaları inceledi; Başkan Özdemir de sanal gerçeklik gözlüğü takarak çocuklarla birlikte deneyim yaşadı.

merkezin sunduğu olanaklar ve hedef kitle:

Merkezde sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), yapay zekâ uygulamaları ile dijital eğitim ve rehberli atölye çalışmaları sunuluyor. 9 yaş ve üzeri kişilerin yararlanabileceği mekânda, teknolojilerin güvenli ve rehberli şekilde deneyimlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik eğitimleriyle gençlerin teknolojiyle doğru ve güvenli tanışması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkez, farklı yaş gruplarından bireylere yeni nesil teknolojileri yerinde görme ve deneme imkânı sağlayarak dijital eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

SANAL GERÇEKLİKTEN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞE, YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARINDAN DİJİTAL EĞİTİM VE ATÖLYELERE...

SANAL GERÇEKLİKTEN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞE, YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARINDAN DİJİTAL EĞİTİM VE ATÖLYELERE KADAR BİRÇOK FARKLI DENEYİMİ BİR ARAYA GETİREN "NİLÜFER BELEDİYESİ DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ" FETHİYE MAHALLESİ’NDE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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