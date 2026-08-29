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Fethiye merkezinde yeşil örtü yangında ağır tahribata uğradı

Karagedik Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü; Fethiye merkezindeki yeşil alan geniş ölçüde zarar gördü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fethiye merkezinde yeşil örtü yangında ağır tahribata uğradı

Yangının gelişimi ve müdahale:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde Karagedik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri, itfaiye ve diğer kurumlara ait ekipler sevk edildi.

Müdahale karadan sürdürülürken, gece görüş özelliğine sahip Nefes helikopteri da çalışmalara havadan destek verdi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarında ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Drone görüntüleri ve bölgedeki tahribat:

Yangının ardından gece ve sabah saatlerinde çekilen drone görüntüleri, Fethiye merkezindeki yemyeşil alanın önemli bir bölümünün siyaha büründüğünü ortaya koydu. Kent merkezindeki bu yeşil örtü, ilçenin adeta akciğerleri konumunda olması nedeniyle hem görsel hem de ekolojik açıdan kayıp oluşturuyor.

Yetkililer tarafından sahada yürütülen soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor; ortaya çıkan görüntüler ilçe sakinlerinde ve ziyaretçilerde derin üzüntü yarattı. Fethiye'nin merkezindeki yeşil alanın yeniden değerlendirilmesi ve toparlanma sürecine ilişkin çalışmaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

YANAN SAHA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN SAHA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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