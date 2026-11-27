Fethiye spor tesislerindeki salon tamamen yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki Fethiye Spor Tesisleri bünyesindeki spor salonunda kapsamlı bir yenileme çalışması tamamladı. Proje, kent genelindeki 'Spor Kenti' kimliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi ve tesisin kullanım olanakları genişletildi.

Çok amaçlı salon ve yeni donanım:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada salonun zeminine 714 metrekarelik alana FIBA onaylı ahşap parke döşendi. Salona katlanabilir şeffaf panyalı basketbol potası ile yeni elektronik skor tabelası kazandırıldı ve iç cephe boyaları yenilendi. Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan düzenlemeler sayesinde daha önce yalnızca voleybola hizmet veren salon, artık basketbol ve hentbol branşlarına da uygun çok amaçlı bir mekâna dönüştü.

Gençlere, amatörlere ve müsabakalara katkısı:

Yenilenen salon, bölgedeki çocuk ve gençlerin farklı spor branşlarıyla buluşmasına imkan sağlayacak ve spor müsabakalarının daha nitelikli şartlarda yapılmasına olanak tanıyacak. Çalışmaların, amatör spor kulüplerine destek, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" gibi projeler ve yaz-kış spor okullarıyla birlikte yürütülen spor yatırımları zincirinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Tesisten yararlanan sporcular, salonun çok amaçlı kullanımını sağlayan düzenlemeler için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Yenileme projesi, ildeki spor altyapısını güçlendirme hedefiyle atılmış somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FETHİYE SPOR TESİSLERİ BÜNYESİNDEKİ SPOR SALONUNU BAŞTAN SONA YENİLEDİ. DAHA ÖNCE YALNIZCA VOLEYBOL BRANŞINA HİZMET VEREN SALON, YAPILAN DÜZENLEMELERLE BASKETBOL VE HENTBOL BRANŞLARINA DA UYGUN HALE GETİRİLDİ.