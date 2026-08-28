Fethiye ve Marmaris açıklarında özel teknelerden üç yolcu tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında seyreden özel teknelerde rahatsızlanan ve yaralanan toplam 3 kişi için Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısı yapıldı.

sahil güvenlik müdahalesi:

Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları, Marmaris açıklarında rahatsızlanan 2 kişi ve Fethiye açıklarında yaralanan 1 kişi için olay yerine intikal etti. Ekipler, söz konusu şahısları teknelerinden alarak kendi botlarına taşıdı.

sağlık ekiplerine teslim:

Denizden tahliye edilen kişiler kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edilerek tıbbi müdahale ve nakil işlemleri sağlandı.

MUĞLA’NIN FETHİYLE VE MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNELERDE YARALANAN VE RAHATSIZLANAN 3 KİŞİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TEKNELERDEN ALINARAK KIYIDA BEKLEYEN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.