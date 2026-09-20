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Fethiye'de çekişme sona erdi: Fethiyespor ve 12 Bingölspor 1-1 berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Fethiye İlçe Stadı'nda Fethiyespor ile 12 Bingölspor 1-1 berabere kaldı; golleri Enes Şahin ve Serkan Yavuz kaydetti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 21:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fethiye'de çekişme sona erdi: Fethiyespor ve 12 Bingölspor 1-1 berabere kaldı

Fethiyespor 1-1 12 Bingölspor: maç özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta mücadelesinde Fethiyespor, Fethiye İlçe Stadı'nda ağırladığı 12 Bingölspor ile sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın gol perdesi erken açılırken ev sahibi takımın golünü Enes Şahin (dk. 14) kaydetti. Konuk ekip, ikinci yarıda Serkan Yavuz (dk. 66) ile eşitliği sağladı ve skor değişmedi.

Kritik anlar ve maç temposu:

İki takım da maç boyunca kontrollü bir oyun ortaya koydu; ilk yarıda Fethiyespor daha etkili görünürken, ikinci yarıda 12 Bingölspor daha fazla risk alarak aradığı golü buldu. Her iki takımın da özellikle orta saha mücadelesi ve kanat kullanımındaki değişimler maçın dengesini etkiledi.

Kadrolar ve değişiklikler:

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir (Ramazan Çevik dk. 78), Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan, İrfan Akgün, Mehmet Kaan Türkmen (Eray Karataş dk. 59), Uğur Ayhan (Burak Süleyman dk. 71), Fatih Kurucuk, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Alberk Koç, Enes Şahin.

12 Bingölspor: Mızhat Burak Sarı, Ahmet Furkan Özcan, Kerem Çağatay (Ömer Yanık dk. 83), Cem Ekinci, Hasan Ayaroğlu (Aykut Hamdi Tezcan dk. 78), Serkan Yavuz, Hüseyin Öztürk, Baran Sarka (Emirhan Çavuş dk. 78), Mertan Caner Öztürk (Muhammed Eren dk. 83), Talha Bulut (Koray Yağcı dk. 63).

Sarı kartlar ve hakemler:

Maçta hakem olarak Kadir Demir görev aldı; yardımcı hakemler Çağlar Demirkıran ve Mehmet Munir Dadı idi. Sarı kart gören oyuncular arasında Talha Bulut, Berkay Muratoğlu, Kerem Çağatay ve Nurullah Aslan ile birlikte Fethiyespor'dan İsmail Erdoğan ve Muhammed Akarslan bulunuyor.

Sonuç olarak 3. hafta sonunda her iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, maç özellikle ilk yarıdaki erken gol ve ikinci yarıdaki dengeli oyunuyla dikkat çekti.

FETHİYESPOR, EVİNDE BERABERE KALDI: 1-1

FETHİYESPOR, EVİNDE BERABERE KALDI: 1-1

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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