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Fethiye'de derinlikte evet: Tarzan koyu'nda su altında teklif

Fethiye'de Tarzan Koyu'nda, dalış eğitmenlerinin yardımıyla Ömer Faruk İkiz, kız arkadaşı Merve Çabuk'a 5 metre derinlikte su altında evlenme teklifi etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Fethiye'de derinlikte evet: Tarzan koyu'nda su altında teklif

Fethiye'de Tarzan koyu'nda su altında teklif

Tatil için Fethiye'ye gelen Ömer Faruk İkiz kız arkadaşı Merve Çabuk için unutulmaz bir an hazırladı. Çift, dalış eğitmeni Önder Diktaş ve ekip arkadaşlarının eşlik ettiği dalış teknesiyle Tarzan Koyu'na açıldı ve birlikte denizin yaklaşık 5 metre derinliğine daldı.

teklif anı:

Dalış sırasında daha önceden hazırlanan pankart su altında açıldı; pankartta "Benimle evlenir misin?" yazıyordu. Merve Çabuk'un "Evet" yanıtının ardından Ömer Faruk İkiz, kız arkadaşının parmağına tektaş yüzüğü taktı. O anlar, çiftin şaşkınlık ve mutluluğunu bir arada gösteren görüntülerle kayda geçti.

eğitmen ve kayıt:

Dalışı organize eden ve eğitim veren ekip, sürpriz teklifin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için koordinasyonu sağladı. Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntüler, çiftin o anlarına tanıklık etti ve yaşanan mutluluk dalış ekibi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Genç çiftin Tarzan Koyu'ndaki su altı teklifinin tüm ayrıntıları, dalış eğitmeninin desteğiyle güvenli ve planlı bir şekilde gerçekleşti; anılar su altı görüntüleriyle ölümsüzleşti.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE TATİLE GELEN ÖMER FARUK İKİZ, KIZ ARKADAŞI MERVE ÇABUK&#039;A TARZAN...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE TATİLE GELEN ÖMER FARUK İKİZ, KIZ ARKADAŞI MERVE ÇABUK'A TARZAN KOYU'NDA SU ALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ. 5 METRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞEN SÜRPRİZ TEKLİF, SU ALTI KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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