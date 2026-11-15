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Fethiye'de direğe çarpan otomobilde can kaybı: 2 ölü, 5 yaralı

Fethiye'de 48 EC 618 plakalı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araç yanarak 2 kişi öldü; çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 02:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fethiye'de direğe çarpan otomobilde can kaybı: 2 ölü, 5 yaralı

kaza yerinde yaşananlar:

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Fethiye-Muğla karayolu Karagedik Mahallesi mevkiinde seyreden 48 EC 618 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenememesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan araç kısa sürede alev aldı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

ölüm tespiti ve soruşturma:

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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