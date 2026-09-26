Fethiye'de diş tedavisi sonrası fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iddiaya göre özel bir klinikte yapılan diş tedavisi sonrasında fenalaşan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan ailenin evinde başladı ve bölgeyi yasa boğdu.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin kızı Hatice Serra, Fethiye’de bir özel klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden aile, Hatice Serra’yı hemen Özel Yücelen Hastanesine götürdü ancak doktorların müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

Ailenin ve komşuların ifadelerine göre çocuğun anestezi sonrası fenalaştığı iddia ediliyor. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ve adli değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.

Cenaze töreni ve tepkiler:

Hatice Serra Kıl’ın ani ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı. Küçük kızın cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük Hatice Serra, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma, hem klinik hem de tedaviyi üstlenen sağlık kuruluşu açısından önem taşıyor; yetkililer ve aile otopsi sonuçlarını bekliyor. Konu ile ilgili resmi makamların ve sağlık kurumlarının açıklamaları, kesin bulgular ortaya çıktıkça takip edilecek.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE ÖZEL BİR KLİNİKTE OLDUĞU DİŞ TEDAVİSİNİN ARDINDAN FENALAŞAN 5 YAŞINDAKİ HATİCE SERRA KIL HAYATINI KAYBEDERKEN, KÜÇÜK KIZ GÖZ YAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.