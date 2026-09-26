Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Eylül ayının son günlerine girilmesine rağmen Fethiye'de yazdan kalma hava yaşamı sürdürürken, kıyılardaki hareketlilik dikkat çekiyor. İlçede ölçülen hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olarak kaydedildi; bu değerler sahillerin dolup taşmasına neden oluyor.

Plajlar ve tatil ritmi:

Özellikle Ölüdeniz'de yer alan Kumburnu ve Belcekız plajlarında yoğunluk öne çıkıyor. Bazı tatilciler sıcak havanın tadını çıkarmak için denize girerken, diğerleri sahilde güneşlenmeyi tercih ediyor. Sahillerdeki kalabalık, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin bölgeyi tercih etmeye devam ettiğini gösteriyor.

Gökten bakış: Babadağ atlayışları:

Plaj hareketliliğiyle sınırlı kalmayan turizm, Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü atlayışlarıyla da canlılığını koruyor. Atlayış yapan turistler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme imkânı buluyor ve bölgenin doğal güzellikleri farklı açıdan deneyimleniyor.

Takvimler sonbaharı gösterse de sahillerdeki doluluk ve aktiviteler, sezonun henüz sona ermediğini ortaya koyuyor. Bu durum, yaz turizmi gelirlerinin eylül sonunda da sürdüğünü ve bölge ekonomisinde gözle görülür bir canlılık sağladığını işaret ediyor.

FETHİYE’DE EYLÜL BİTTİ, SEZON BİTMEDİ