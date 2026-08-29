Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Fethiye'de gece görüşlü helikopterle müdahale: huzurevinden 64 kişi tahliye edildi

Fethiye Karagedik'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; huzurevinden 64 kişi tahliye edildi, 16 kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Fethiye'de gece görüşlü helikopterle müdahale: huzurevinden 64 kişi tahliye edildi

Fethiye'de orman yangını kontrol altına alındı:

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kara ve hava ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi, gece görüşlü Nefes helikopterinin sık sık yaptığı sortiyle sürdü; karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale gerçekleştirildi.

Yangının büyümesini önlemek için bölgedeki tüm birimler seferber edilirken, olay yerinde yapılan müdahale sonucu can kaybı bildirilmedi. Müdahale çalışmalarında koordinasyonun hızlı ve etkili olduğu belirtildi.

huzurevi ve tahliye:

Yangın tehdidi altındaki mahallelerdeki risk nedeniyle Fethiye'deki huzurevi önceden tahliye edildi. Huzurevinde kalan 64 büyüğün tamamı güvenli bölgelere alındı; bunlardan 16 kişi dumandan etkilenerek hastanelere sevk edildi. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Ayrıca yangın nedeniyle 78 hane ve 274 vatandaşın da güvenli bölgelere nakledildiği açıklandı. Bölgedeki hızlı tahliye ve ilk müdahale çalışmaları, olası riskleri azaltmada etkili oldu.

valinin uyarısı ve seferberlik:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangının kontrol altına alınmasında tüm kurumların koordineli çalıştığını vurguladı. Vali Akbıyık, özellikle önümüzdeki günlerin sıcaklık, rüzgâr hızı ve düşük nem nedeniyle riskli olduğunu belirterek vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaya, mangal ve izmarit konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Vali, müdahalede görev alan birimler arasında Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma komandolar, polis özel harekât, AFAD, belediyeler ve STK'ların bulunduğunu; toplam 194 kara aracının, arazözlerin, itfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin sahada aktif görev yaptığını ifade etti. Akbıyık, halkın ve kurumların iş birliği sayesinde yangının kontrol altına alındığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK YANGIN SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK YANGIN SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamı...
images

Depremzedenin motosikleti çocuk hırsızlar tarafından çalındı
images

Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber
images

Denizli'de gülümseyen zanlı dikkati çekti: kaçırıp soyarak haraç iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akyaka'da aniden bastıran dolu yaşamı kısa sürede beyaza çevirdi

Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi

Depremzedenin motosikleti çocuk hırsızlar tarafından çalındı

Çöp kamyonuyla sokak sokak mutluluk taşıyor, kaybettiklerini çocuklarla anıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı