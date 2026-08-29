Fethiye'de gece görüşlü helikopterle müdahale: huzurevinden 64 kişi tahliye edildi

Fethiye'de orman yangını kontrol altına alındı:

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kara ve hava ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi, gece görüşlü Nefes helikopterinin sık sık yaptığı sortiyle sürdü; karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale gerçekleştirildi.

Yangının büyümesini önlemek için bölgedeki tüm birimler seferber edilirken, olay yerinde yapılan müdahale sonucu can kaybı bildirilmedi. Müdahale çalışmalarında koordinasyonun hızlı ve etkili olduğu belirtildi.

huzurevi ve tahliye:

Yangın tehdidi altındaki mahallelerdeki risk nedeniyle Fethiye'deki huzurevi önceden tahliye edildi. Huzurevinde kalan 64 büyüğün tamamı güvenli bölgelere alındı; bunlardan 16 kişi dumandan etkilenerek hastanelere sevk edildi. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Ayrıca yangın nedeniyle 78 hane ve 274 vatandaşın da güvenli bölgelere nakledildiği açıklandı. Bölgedeki hızlı tahliye ve ilk müdahale çalışmaları, olası riskleri azaltmada etkili oldu.

valinin uyarısı ve seferberlik:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangının kontrol altına alınmasında tüm kurumların koordineli çalıştığını vurguladı. Vali Akbıyık, özellikle önümüzdeki günlerin sıcaklık, rüzgâr hızı ve düşük nem nedeniyle riskli olduğunu belirterek vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaya, mangal ve izmarit konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Vali, müdahalede görev alan birimler arasında Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma komandolar, polis özel harekât, AFAD, belediyeler ve STK'ların bulunduğunu; toplam 194 kara aracının, arazözlerin, itfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin sahada aktif görev yaptığını ifade etti. Akbıyık, halkın ve kurumların iş birliği sayesinde yangının kontrol altına alındığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK YANGIN SONRASI AÇIKLAMA YAPTI