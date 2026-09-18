Fethiye'de hastane ölçeğinde deprem tatbikatı: seyyar hastane ve kurtarma uygulamaları test edildi

Tatbikatın hedefi ve senaryo:

Fethiye Devlet Hastanesi'nde deprem ve afetlere hazırlığı değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçekçi bir senaryo üzerinden yürütüldü. Senaryoya göre hastanenin onkoloji servisi hasar gördü ve burada bulunan hastalar ile personel etkilendi. Olayda 20 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak değerlendirildi. Tatbikat, kurum içi koordinasyonun yanı sıra ilçe genelinden gelecek vakalara müdahale kapasitesinin sınanmasını da amaçladı.

Saha müdahaleleri ve seyyar hastane kurulumu:

İlk müdahaleler olay yerinde yapıldı; yaralılar hastane otoparkında kurulan seyyar hastane alanına nakledildi. Burada sağlık ekipleri, triage ve acil müdahaleleri gerçekleştirerek yaralıların tedavilerini sağladı. Senaryoda ayrıca ilçe genelinde deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve onlar da aynı şekilde seyyar sağlık alanında değerlendirildi.

Tatbikat boyunca teknik ve lojistik akışın test edilmesi için hastane personeliyle birlikte saha ekipleri koordineli çalıştı. Kurulan seyyar hastane, hasta kabul, müdahale ve sevk süreçlerini pratiğe dökmek üzere yapılandırıldı.

Kurtarma operasyonu ve hastane içi işlemler:

Senaryoya göre binada mahsur kalan 3 kişi için kurtarma operasyonu düzenlendi. İtfaiye ekipleri ikinci katta kalan kişileri güvenli şekilde binadan çıkardı. Ekiplerin çalışması sonrasında hastanede teknik servis kontrolleri yapıldı ve arızaların giderilmesiyle birlikte tedavi hizmetleri yeniden hastane içine alınarak sürdürüldü.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Okulu tatbikatla ilgili olarak, "Hastanemizde ve ilçemizde bir deprem tatbikatı yapmak istedik. Çünkü bu bizim yıllık rutin olarak yapmamız gereken bazı afetlere karşı da ülkemizde hazırlıklı olmamız için yapılması gereken bir uygulama. Bu uygulamada ilçemizde bir deprem olduğunu ve hastanemizde de bununla alakalı gerekli ekipmanları ve hazırlığımızın olup olmadığını görüp bununla alakalı yapabileceğimiz neler vardır ve neler yapmamız gerektiği konusunda tüm arkadaşlarımızla birlikte bu olayı icra ettik. Güzel bir şekilde de sonuçlandırdık. Bu deprem tatbikatı esnasında bize yardımcı olan İlçe Sağlık Müdürlerimiz, UMKE ekibi ve Letoon Hastanesi’ne de ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Okulu, senaryoda onkoloji servisinin hasar gördüğünü ve buradaki hastaların tahliye edilip seyyar hastanede tedaviye alındığını vurguladı. Yapılan kontroller sonucunda ciddi bir yapısal zarar tespit edilmediği, teknik servis müdahalelerinin ardından içerdeki tedavi hizmetlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.

Tatbikat, tüm ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve senaryoların değerlendirilmesiyle sona erdi. Uygulama, hem hastane içi acil müdahale süreçlerinin hem de dış kaynaklarla koordinasyonun test edilmesi açısından faydalı bulundu.

FETHİYE DEVLET HASTANESİ’NDE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI