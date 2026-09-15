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Fethiye'de iş yerinde baba ve iki çocuğunun ölümü adli incelemeye taşındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde E.G. ile çocukları H.G. (10) ve H.G. (6) ölü bulundu; ölüm nedenleri adli inceleme sonuçlarıyla belirlenecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:22

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fethiye'de iş yerinde baba ve iki çocuğunun ölümü adli incelemeye taşındı

Olayın öğrenilmesi ve müdahale:

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirme sonucunda iş yerinin kapısının zorlanarak açıldığı ve içeride kontrol yapıldığı bildirildi.

İçeride yapılan kontrolde iş yeri sahibi E.G. (37) asılı halde bulunurken, iş yerinde bulunan çocukları olduğu belirtilen H.G. (10) ve H.G. (6) isimli iki çocuk ise yataklarında hareketsiz halde tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Yapılacak adli ve kriminal incelemelerin ardından, baba ve iki çocuğunun ölüm nedenlerinin ve olayın nasıl gerçekleştiğinin kesinleşeceği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme ve tespit çalışmalarına devam ediyor. Resmî açıklamalar adli süreç ilerledikçe paylaşılacak.

FETHİYE’DE BABA VE İKİ ÇOCUĞU İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

FETHİYE’DE BABA VE İKİ ÇOCUĞU İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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