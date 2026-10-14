Fethiye'de kaçış hazırlığı: 34'ü çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de operasyon

Muğla'nın Fethiye ilçesi Dalyan Deresi Koyu mevkiinde yasa dışı yollarla denize açılmak üzere bekledikleri belirlenen düzensiz göçmen grubu, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

Olay bilgisinin alınmasının ardından Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik botları ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı personeli müştereken bölgeye intikal ederek kara üzerinde operasyon düzenledi ve tekne beklerken grubu gözaltına aldı.

uyruk dağılımı ve çocukların durumu:

Operasyon sonucunda toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı; bunların 34'ü çocuk olarak belirlendi. Uyruk dağılımı ise 36 Suriye, 23 Afganistan ve 3 İran şeklinde kaydedildi.

Operasyon, ilgili birimlerin ortak müdahalesiyle gerçekleştirildi.

MUĞLA’NI FETHİYE İLÇESİ DALYAN DERESİ KOYUNDA YASI DIŞI YOLLARDAN KAÇIŞ HAZIRLIĞINDA OLAN 34’Ü ÇOCUK TOPLAM 62 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN TEKNE BEKLERKEN YAKALANDI.