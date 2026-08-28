Fethiye'de orman alevleri Karagedik yakınlarında yerleşimlere ulaştı, ekipler ve vatandaşlar seferber

Fethiye'de yangına müdahale sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Karagedik Mahallesi yakınlarına ulaştı. Bölgedeki Fethiye Huzurevi ile çevresindeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı ve alevlerin yerleşimlere sıçramaması için çalışmalar hızlandırıldı.

yangının seyri:

Alevler rüzgarla yayılarak bazı ikametlere ulaştı; yangının kontrol altına alınması için sahada yoğun bir mücadele sürüyor. Yer yer alevlerin evlere sıçradığı, bazı yapıların hasar gördüğü bildirildi ve bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

müdahale ve tahliyeler:

Ekipler ve vatandaşlar birlikte söndürme ve tahliye çalışmalarına katılıyor. Müdahale ekipleri, risk altındaki yerleşimlerin güvenliğini sağlamak ve yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için çalışırken, bölge halkı da destek veriyor; tahliye işlemleri devam ediyor.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARIN ŞİDDETİYLE BÜYÜYEREK YERLEŞİM ALANLARINA SIÇRAYAN YANGINDA EVLER YANMAYA BAŞLADI.