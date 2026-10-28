Fethiye'de sokaklar göle döndü: araçlar ve esnaf zor anlar yaşadı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ilçenin birçok noktasında yolların suyla kaplanmasına yol açtı. Yağış sonrası cadde ve sokaklardaki su birikintileri, araçların ilerlemesini güçleştirdi; bazı noktalarda su seviyesi araç tekerleklerini kapatacak düzeye ulaştı.

Bir otomobil, sağanağın yoğun olduğu bir bölgede içindeki kişilerle birlikte su birikintisinde mahsur kaldı; araçtaki kişiler zor anlar yaşadı ve bölgedeki ulaşımda aksamalar görüldü.

Turizm bölgesinde ve köprübaşı çevresinde durum:

Şiddetli yağışın etkisi dünyaca ünlü Ölüdeniz'de de hissedildi; bölgede yollar suyla kaplandı ve yayalar yürümekte güçlük çekti. Köprübaşı'nda bir kanalın su seviyesi yükseldi ve taşma noktasına geldiği gözlendi; bu durum çevrede endişe yarattı.

Ev ve iş yerlerine ulaşan sular:

Yağışın ardından bazı bölgelerde biriken sular bina girişlerine ve iş yerlerine kadar ulaşarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokaklarda oluşan büyük birikintiler, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve ulaşımda gecikmelere neden oldu.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI, ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ, BİR OTOMOBİL SU BİRİKİNTİSİNDE MAHSUR KALDI.