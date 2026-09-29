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Fethiye'de uçuşların üçte biri Çinli misafirlerden oluşuyor

Ölüdeniz ve Babadağ'da yamaç paraşütü sezonu yoğun; pilotlar, gökyüzündeki her üç kişiden birinin Çinli olduğunu ve talebin arttığını söylüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Fethiye'de uçuşların üçte biri Çinli misafirlerden oluşuyor

Fethiye semalarında yabancı yoğunluğu sürüyor

Ölüdeniz ve Babadağ’da yamaç paraşütü sezonu tüm hareketliliğiyle devam ediyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, bölgeye gelen yabancı misafirler arasındaki artışın özellikle dikkat çektiğini aktardı. Babadağ’ın zirvesinden Ölüdeniz manzarasına gerçekleştirilen uçuşlarda son dönemlerde Çinli turistlerin yoğunluk oluşturduğu belirtildi.

Çinli turistlerin artış sebepleri:

Şekerci, 22 yıldır sektörde olduğunu ifade ederek Fethiye ve Ölüdeniz’in yamaç paraşütünde ilk akla gelen merkezler olduğunu vurguladı. Çin pazarındaki hareketliliğin, 1 Ekim itibarıyla Çin’de başlayacak Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi ilginin artmasından kaynaklandığını söyleyen Şekerci, gözlemlerine göre gökyüzünde uçan her üç kişiden birinin Çinli olduğunu ifade etti. Şekerci, sezon devam ederken Çinli ziyaretçi sayısının yukarı yönlü seyrettiğini aktardı.

Güvenlik algısı ve bölge tanıtımı:

Yamaç paraşütüne ilk kez katılacak kişilerde tedirginlik olabildiğini belirten Şekerci, firmalar ve pilotların uçuş öncesinde tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz uyguladığını vurguladı. Babadağ’ın dünya çapında en çok uçuş yapılan, buna karşın kaza sayısının göreceli olarak düşük olduğu bölgeler arasında yer aldığına dikkat çeken Şekerci, doğa sporlarının doğası gereği küçük riskler barındırsa da günümüz koşullarında motosiklete binmenin kendisine göre yamaç paraşütünden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Şekerci ayrıca, önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Hava Oyunları Festivali’nin bölge tanıtımına ve uçuş sayılarına katkı sağlamasını beklediklerini belirtti ve uçmak isteyen yerli ile yabancı misafirleri Ölüdeniz’e davet etti.

Çinli ziyaretçilerden Jiayi Sahan, Fethiye’yi yamaç paraşütü için tercih etme nedenini bölgenin dünyanın en büyük üç merkezinden biri olduğuna inanması ve aktivitenin güvenli ile eğlenceli oluşu olarak açıkladı. Bir diğer ziyaretçi Cai Xiaogian ise bölgenin manzarasından etkilendiğini, bunun kendisi için ikinci uçuş olacağını belirterek tekrar uçmak istediğini söyledi.

Yetkililer, sezonun ilerleyen günlerinde bölgede uçuş trafiğinin daha da artmasını bekliyor.

FETHİYE&#039;DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ SEZONU TÜM HAREKETLİLİĞİYLE DEVAM EDERKEN, DÜNYACA ÜNLÜ ÖLÜDENİZ VE...

FETHİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ SEZONU TÜM HAREKETLİLİĞİYLE DEVAM EDERKEN, DÜNYACA ÜNLÜ ÖLÜDENİZ VE BABADAĞ, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYOR. ÖZELLİKLE SON GÜNLERDE ÇİNLİ TURİSTLERİN BÖLGEYE OLAN İLGİSİNDE DİKKAT ÇEKİCİ BİR ARTIŞ YAŞANIRKEN, BABADAĞ'IN ZİRVESİNDEN ÖLÜDENİZ'İN EŞSİZ MANZARASINA DOĞRU GERÇEKLEŞTİRİLEN UÇUŞLARDA ÇİNLİ TURİSTLERİN YOĞUNLUĞU GÖZLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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