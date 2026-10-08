Fethiyespor'da yeni vizyon: Mustafa Ceviz ile ilk 5 hedefi

teknik değişim ve amaçlanan yönü:

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sezonun ilk bölümünde beklenen sonuçları alamayınca teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi, takımın temposunu ve sonuç üretme kapasitesini artırmak amacıyla teknik direktörlük görevine Mustafa Ceviz'i getirdi.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı düzenlenen açıklamada, mevcut tabloyu değerlendirip iç dinamiklere güvenerek Ceviz ile çalışma kararı aldıklarını belirtti. Başkan Bakırcı, kulübün şu anda 4 puanı olduğunu hatırlatarak kısa sürede puan kaybının telafi edilip hedef olan ilk 5 yarışına dahil olmayı amaçladıklarını vurguladı.

teknik heyet ve kadro düzenlemeleri:

Bakırcı, yeni teknik ekipte daha önce Fethiyespor’da görev yapmış isimlerin yer alacağını açıkladı; ekibe Şener'in dahil olduğu bildirildi. Mevcut teknik ekipte Kemal Hoca ve Bilal Bey ile yola devam edileceği, bir ismin daha yarın ekibe katılmasının beklendiği kaydedildi. Yönetim, kulübün tanıdığı ve kulüp içi dinamiklere uygun kişilerle çalışmayı tercih ettiğini belirtti.

ceviz'in öncelikleri ve taraftar çağrısı:

Yeni teknik direktör Mustafa Ceviz göreve gelmekten memnun olduğunu ifade etti. Ceviz, sezon başındaki puan kayıplarının "düzelmeyecek bir tablo" olmadığını söyledi ve geçmişte Fethiyespor ile yaşanan zorlu dönemlerin daha sonra telafi edildiğini hatırlattı. Daha önce takımın ligde kalmasını sağladıkları ve ligi 4. sırada tamamladıkları sezonu örnek gösterdi.

Ceviz, stadyumun yeni proje nedeniyle şu anda tam kapasite kullanılamadığını hatırlatarak taraftar desteğinin önemine dikkat çekti ve "Bana bu teklifin yapılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine en kısa sürede elimizden geldiği kadar iyi bir mesai yaparak, çalışarak, oyuncu kardeşlerimizle birlikte Fethiyespor’un yeniden ahengini oluşturup güzel işler başarmak istiyoruz" sözleriyle hedeflerini özetledi. Yönetim ve teknik ekip, kadroda yer alan deneyimli oyuncularla yeniden güçlü bir yapı kurmayı ve kulübü hak ettiği noktalara taşımayı amaçlıyor.

FETHİYESPOR’DA MUSTAFA CEVİZ DÖNEMİ BAŞLADI