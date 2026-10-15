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Fetö'nün etkisi tükendiğini söyleyen Erdoğan, ihanetin hesabını vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında FETÖ'nün etkisinin azaldığını ve ihanetin bedelinin ödetileceğini söyledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fetö'nün etkisi tükendiğini söyleyen Erdoğan, ihanetin hesabını vurguladı

Beştepe'de Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda konuştu. Konuşmasında örgütün uluslararası arenadaki durumuna dair değerlendirmelerde bulundu ve kararlı bir üslup sergiledi.

FETÖ'ye ilişkin değerlendirme:

Erdoğan, konuşmasında FETÖ hakkında, "FETÖ’nün artık pek çok ülkede esamesi bile okunmuyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ayrıca örgütün zamanla daha zayıf, "çok daha acınası ve çok daha sefil" hale geleceğini öne sürdü ve bu gidişatın devam edeceğine işaret etti.

Güvenlik ve hesap verme vurgusu:

Konuşmanın başka bir önemli boyutu, ihanet iddialarına ilişkin sorumluluk ve hesap verme çağrısıydı. Erdoğan, örgütün "bu ülkeye ihanetlerinin bedelini ödeyecekler" sözleriyle, yapılan eylemlerin sonuçlarının takip edileceğine dair net bir mesaj verdi. Bu vurgu, konuşmanın hem hukuki hem de siyasi bir ton taşıdığını gösterdi.

Programın düzenlendiği ortam ve kullanılan ifadeler, hükümetin FETÖ ile mücadelede kararlılığını yeniden ortaya koydu. Erdoğan'ın beyanları, hem örgütün etkisinin azaldığına dair tespiti hem de sorumluların yaptıklarının sonuçlarına katlanacağı yönündeki duruşu birlikte yansıtıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;FETÖ&#039;nün artık pek çok ülkede esamesi bile okunmuyor. Yarın çok daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün artık pek çok ülkede esamesi bile okunmuyor. Yarın çok daha acınası ve çok daha sefil hale gelecekler. Bu ülkeye ihanetlerinin bedelini ödeyecekler"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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