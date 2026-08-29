Fevzi Paşa Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil dondurma dükkânına girerek altı kişiyi yaraladı

Fevzi Paşa Caddesi'nde kaza

Beykoz Merkez Fevzi Paşa Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra cadde üzerindeki bir dondurma dükkânına girdi. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza anı ve yaralananlar:

Kaza, saat 17.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 GZ 2127 plakalı otomobil önce kaldırımda bulunan yayalara çarptı; daha sonra çarptığı dükkânda durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte toplam 5 yaya olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Müdahale ve trafik:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Kaza nedeniyle Fevzi Paşa Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu ve polis ekipleri emniyet önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil yayalara ve dükkana çarptı: 6 yaralı