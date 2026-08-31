FIBA'nın iyilik için basketbol programı beş kıtada 127 ülkede 376 binden fazla kişiye ulaştı

FIBA Vakfı 2025 etki raporuyla saha dışı etkisini açıkladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Vakfı, Uluslararası Gençlik Günü kapsamında yayımladığı İyilik İçin Basketbol 2025 etki raporunda, programın beş kıtada önemli bir sosyal erişim sağladığını duyurdu. Rapora göre program, 127 ülkede 376 binden fazla kişiye ulaştı ve basketbolu gençleri güçlendirmek ile topluluk bağlarını kuvvetlendirmek için bir araç olarak kullandı.

Yıl içinde FIBA Vakfı, hareketin yerel düzeyde büyümesini desteklemek amacıyla 830'dan fazla değişim öncüsünü destekledi ve 608 topluluk projesine katkı sağladı. Bu destek, saha içindeki organizasyonlardan çok daha geniş bir sosyal mirasın oluşmasına zemin hazırladı.

FIBA organizasyonlarıyla entegrasyon:

2025, İyilik İçin Basketbol çalışmalarının FIBA organizasyonlarıyla ilk kez geniş çaplı entegrasyonunu gördü. Program kapsamında ilk kez tüm FIBA kıta şampiyonalarında etkinlikler düzenlendi. Ayrıca çalışmalar, çeşitli FIBA Gençler Avrupa Şampiyonaları ile FIBA U16 Kadınlar Asya Kupası gibi turnuvalarda devam etti. Bu organizasyonlarda görev alan genç liderler, basketbol aracılığıyla kendi topluluklarında karşılaşılan ortak sorunlara yönelik çözümler geliştirdi ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik projeler hayata geçirdi.

Proje öner programı ve yerel etkinlikler:

İyilik İçin Basketbol'un Proje Öner programı 2025'te rekor katılıma ulaştı; program kapsamında 58 farklı ülkeden toplam 73 proje desteklenerek yerel düzeyde somut etki sağlandı. Dünya Basketbol Günü'nde ise program, 33 ülkede düzenlenen 43 festival ile sürdü ve etkinliklere 5 bin 700'den fazla kişi katıldı. Yerel basketbol sahalarından toplum merkezlerine kadar uzanan bu faaliyetler, farklı yaş ve geçmişlerden insanları bir araya getirerek basketbolun sosyal bağları güçlendiren yönünü ön plana çıkardı.

FIBA Vakfı, raporda elde edilen sonuçların ardından programın erişimini ve etkisini genişletmeyi hedeflediğini belirtti. Vakıf, genç liderleri ve yerel projeleri desteklemeye, topluluk ağlarını güçlendirmeye ve FIBA organizasyonlarının sosyal mirasını saha dışına taşımaya devam etmeyi planlıyor. Ayrıca faaliyetler, Uluslararası Gençlik Günü'nün 'Farklı Koşullar, Ortak Hedefler' temasıyla da örtüşerek dünyanın farklı bölgelerindeki gençleri ortak amaçlar etrafında bir araya getirdi.

FIBA VAKFI, 'İYİLİK İÇİN BASKETBOL' PROGRAMIYLA 127 ÜLKEDE 376 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞTI