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Fiber çalışması sonrası yol kapatılmayınca köylüler onarım istedi

Zonguldak'ın Sofullu köyünde fiber kablo döşeme çalışması sonrası kazılan yol kapatılmayınca köylüler yolun onarılmasını ve kabloların korunmasını talep ediyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 23:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Fiber çalışması sonrası yol kapatılmayınca köylüler onarım istedi

Sofullu köyünde fiber altyapı çalışması sonrası yol tartışması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sofullu köyünde yürütülen fiber internet altyapısı çalışmasında kazılan yolun kapatılmayıp açık bırakıldığı iddia edildi. Köylüler, özellikle yağışlı havalarda kablonun yüzeye çıkması ve yolun bozulmasından endişe ediyor.

Köylülerin endişeleri:

Köy sakinlerinden Yusuf Mutlu, uygulamanın yarım bırakıldığını belirterek şunları söyledi: "Sevinelim mi, üzülelim mi? Yollar kesildi, içine fiber kablo döşendi, öylece bırakıldı. Yağmurda kablo yüzeyi görünmeye başladı. Bu kadar masraf edip kablo döşediniz, iyi güzel de niye bu kesilen yerleri kapatmıyorsunuz? Yol bozuldu. İki gün sonra döşediğiniz kablo da hasarlanacak. Peki, neye yarayacak bu iş?"

Köylüler, yolun onarılmasını ve kabloların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Yetki ve çözüm talepleri:

Mutlu ayrıca çalışmanın kamu kaynakları ve emek açısından önem taşıdığını vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu: "Sorumlular gereğini derhal yapsınlar. Yazık değil mi? Bu kadar emeği ve masrafı beyhude hale getirmeyin" ifadelerini kullandı. Köylüler, sorumluların hızlı müdahalesiyle kazılan yerlerin kapatılmasını ve yüzey koruması uygulanmasını istiyor.

Uzun vadede hem yol güvenliği hem de döşenen altyapının korunması için aceleyle onarım ve takip mekanizması gerektiği belirtiliyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI SOFULLU KÖYÜNDE, FİBER İNTERNET ALTYAPISI...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI SOFULLU KÖYÜNDE, FİBER İNTERNET ALTYAPISI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KAZILAN YOLUN KAPATILMADAN BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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