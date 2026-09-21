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Fıçıtaşı'nda sel altyapıyı yıprattı, yol ortası yaklaşık 60 santimetre çöktü

Rize İyidere Fıçıtaşı Mahallesi'nde 18 Eylül akşamı başlayan sağanak ve sel, yolun ortasının yaklaşık 60 santimetre çökmesine ve altyapıda ciddi hasara neden oldu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Fıçıtaşı'nda sel altyapıyı yıprattı, yol ortası yaklaşık 60 santimetre çöktü

Fıçıtaşı'nda yol çöktü, mahalle hasar gördü

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Fıçıtaşı Mahallesi'nde 18 Eylül akşamı başlayan yoğun sağanak ve ardından gelen sel, yolun ortasında yaklaşık 60 santimetre çökme meydana getirerek altyapıda ciddi hasara yol açtı. İstinat duvarlarının kısmen ayakta kalması daha ağır bir yıkımı önledi ancak zemin ve yol hattında çökmeler oluştu.

mahalle sakininin anlattıkları:

Geceyi uykusuz geçirdiklerini söyleyen mahalle sakini Nurettin Kavalcı, yaşananları şöyle aktardı: "O gece çok aşırı, korkunç bir yağmur yağdı. Denizi aldı boşalttı bize Allah’ım. Dereler taştı, buralar komple sel oldu. Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk. Sabah kalktığımızda ortalık harabeye dönmüştü. Sular geldikçe yol çatladı, su çatlaktan aşağı sızmaya başladı. Bir anda her şey bitti, yavaş yavaş sine sine battı buralar, dibini attı geçti gitti." Bu tanıklık, selin hızla ve beklenenden fazla zarar verdiğini ortaya koyuyor.

belediye incelemesi ve yapılacak çalışmalar:

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, sahada yapılan incelemede 2019-2026 yılları arasında inşa edilen istinat duvarlarının çökmeyip ayakta kaldığını vurguladı: "2019’dan 2026 yılına kadar yaptığımız hiçbir istinat duvarının çöktüğünü görmedik. Duvarlarımız gayet sağlam duruyor, üzerindeki arazi yapısı çökmüş durumda. O duvarlar olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu. Fıçıtaşı ve Yapraklar mahalleleri mevkiinde yol basması meydana geldi, duvarlarda bir milim dahi oynama yok ancak aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü."

Mete ayrıca bölgedeki betonlama ve yol çalışmaları planının çay hasadı sonrasına bırakıldığını, Perşembe akşamı beton firmasıyla plan yapıldığını ve bin 500 metrelik hatla yolların tamamlanmasının hedeflendiğini anlattı. Planlanan döküm başlamadan önce gelen selin işleri aksattığını belirterek, "Ekiplerimizle zemini inceleyip dolgu ve onarım çalışmalarına hızla başlayacağız" dedi.

Yetkililer ilk etapta güvenlik önlemleri ve acil onarımlara öncelik verirken, bölgedeki ekiplerin hasar tespitine devam ettiği ve yolun kalıcı onarımı için çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi.

RİZE&#039;NİN İYİDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE SEL NEDENİYLE FIÇITAŞI MAHALLESİ&#039;NDEKİ...

RİZE'NİN İYİDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE SEL NEDENİYLE FIÇITAŞI MAHALLESİ'NDEKİ YOL YAKLAŞIK 60 SANTİMETRE ÇÖKEREK ALTYAPIDA CİDDİ HASARA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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