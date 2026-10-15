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Fidan, CICA zirvesinde Herzog konuşurken salonu terk etti

Bakü'deki CICA 7. zirvesinde Bakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog konuşurken salonu terk etti; İran, Pakistan, Filistin ve Kuveyt de ayrıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan, CICA zirvesinde Herzog konuşurken salonu terk etti

Fidan, Herzog konuşması sırasında salondan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi için bulunduğu Bakü’de, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti. Zirve, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ev sahipliğinde düzenleniyor.

Zirvede gelişmeler:

Konuşma sırasında gerçekleşen ayrılışa, İran, Pakistan, Filistin ve Kuveyt temsilcilerinin de salonu terk etmesi eşlik etti.

Toplantının seyrine etkisi:

Etkinlik, ev sahibi ülke tarafından düzenlenmeye devam ederken, salonu terk eden delegasyonların hamleleri zirve gündeminde dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7’nci Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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