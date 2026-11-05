Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi Ankara'da bir araya geldi.

katılımcılar:

Görüşmede adı geçen iki yetkili, Hakan Fidan ve Gordan Jandrokovi olarak kaydedildi.

görüşmenin yeri:

Toplantı resmi temaslar çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA GELDİ.