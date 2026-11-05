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Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi ile bir araya gelerek resmi görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:28

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 19:30

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EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü

Fidan ile Jandrokovi Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovi Ankara'da bir araya geldi.

katılımcılar:

Görüşmede adı geçen iki yetkili, Hakan Fidan ve Gordan Jandrokovi olarak kaydedildi.

görüşmenin yeri:

Toplantı resmi temaslar çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI GORDAN JANDROKOVİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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