Fidan: ittifakın kurumsallaşması ilerliyor, Yemen-Suudi denklemindeki gelişmeler olağanüstü toplantıya neden oldu

Riyad'daki toplantı sonrası değerlendirme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da gerçekleştirilen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Fidan, Yemen-Suudi Arabistan denkleminde yaşanan son gelişmeler nedeniyle bugünkü toplantının olağanüstü çağrı ile yapıldığını belirtti ve gündemin ağırlıklı olarak ittifakın kurumsallaşma süreci olduğunu vurguladı.

Toplantının gündemi:

Bakan, özellikle Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşmasına yönelik yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini; bu süreci daha ileriye taşımak amacıyla bir araya gelindiğini söyledi. Sekreteryanın yapısı, teknik detaylar ve Pakistan tarafından teklif edilen yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması konularının görüldüğünü, bu noktada kararların karara bağlandığını ifade etti.

Yemen meselesi ve destek seçenekleri:

Fidan, toplantıda Yemen konusunun kapsamlı biçimde ele alındığını belirterek, Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik nasıl destek verilebileceği ile sorunun barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için atılabilecek adımların tüm boyutlarıyla görüşüldüğünü anlattı. Suudi tarafının çözüm arayışına ilişkin yapıcı tutumunun tekrar dinlenme imkanı bulduğunu ve Türkiye'nin de görüşlerini paylaştığını söyledi.

Türkiye'nin rolü ve alınan kararlar:

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak ittifakın kurumsallaşması yönünde birtakım kararların alındığını belirtti. Toplantıya Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığını; onların özellikle askeri, operasyonel ve teknik konularda verimli katkılar sunduklarını aktardı. Fidan, toplantının verimli geçtiğini ve hem kurumsal hem de mevcut sorun alanına ilişkin pratik adımlar tartışıldığını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Yemen-Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık" dedi.