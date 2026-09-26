Fidan, New York'ta Bangladeş dışişleri devlet bakanını ağırladı

Görüşme ve bağlamı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti.

Kabul, Bakan Fidan'ın New York temasları çerçevesinde gerçekleşti ve taraflar arasında yürütülen diplomatik temasların devam ettiğine işaret etti.

Diplomatik temasların sürdürülmesi:

Fidan'ın görüşmeleri, BM yüksek düzeyli haftası boyunca süren ikili ve çok taraflı temasların parçası olarak değerlendiriliyor. Kabulde, iki ülke ilişkilerinin devamlılığına vurgu yapıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK'TA BANGLADEŞ DIŞİŞLERİ DEVLET BAKANI HUMAİUN KOBİR’İ KABUL ETTİ.