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Fidan New York'ta Brunei prensi Mateen ile ikili ve bölgesel iş birliğini görüştü

Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:43

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Fidan New York'ta Brunei prensi Mateen ile ikili ve bölgesel iş birliğini görüştü

Fidan ve Mateen New York'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York ziyaretinde Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile yüz yüze görüştü. Görüşme, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak gündemlerin değerlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Görüşmenin odağı:

Taraflar, ikili iş birliğinin mevcut durumunu ve geliştirilmesine yönelik adımları ele aldı. Görüşmede ekonomik ve diplomatik temasların yanı sıra bölgesel güvenlik ve iş birliği imkanları üzerinde duruldu. Her iki taraf da ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptı.

Bölgesel ve küresel gündem:

Toplantıda ayrıca bölgesel ve küresel son gelişmeler değerlendirildi. BM 81. Genel Kurulu çerçevesindeki temasların devam edeceği belirtilirken, iki ülkenin uluslararası platformlarda koordinasyon olanağı arayışında olduğu ifade edildi.

Görüşme, Bakan Fidan'ın New York'taki temas trafiğinin bir parçası olarak kayda geçti ve heyetler arası görüşmelerin sürdürüleceği bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA BRUNEİ DIŞİŞLERİ BAKANI PRENS ABDUL MATEEN İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA BRUNEİ DIŞİŞLERİ BAKANI PRENS ABDUL MATEEN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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